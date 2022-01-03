الأهلي كابيتال للعربية: سوق السعودية ستحافظ على علاوة 55% فوق "الناشئة"

توقع رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إياد غلام، في مقابلة مع "العربية" نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.2% العام الحالي، مقارنة بـ 2.9% في 2021 وهو ما يتماشى مع الأرقام الصادرة عن ميزانية المملكة.

على صعيد سوق الأسهم السعودية، قال غلام إن من المرجح أن يواصل السوق بعلاوة 55% زيادة في الأسعار قياسا مع الأسواق الناشئة، وسط توقعات بأن يتداول المؤشر الرئيسي لأسعار الأسهم "تاسي" في مستويات تتراوح بين 10600 - 12400 نقطة في 2022.

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ووصف غلام العام 2022 بأنه عام التذبذبات، ويأتي بعد عام استثنائي في الأداء (2021)، مشيرا إلى تقديرات بأن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بـ 4.9% العام الحالي.

وقال إن العام الحالي، وبرغم وجود توقعات بتراجع معدلات التضخم في منتصفه، سيظل "يحمل نموا قويا وسط مستويات عالية من التضخم" ليستمر الاقتصاد بالتعافي، خاصة مع توقعات بتراجع هذه المعدلات إلى 2% في الاقتصادات المتقدمة و4% في الاقتصادات الناشئة منتصف العام الحالي.

جلسة اليوم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا بشكل طفيف، وبنسبة 0.04% ليفقد 4.39 نقطة ويقفل عند مستوى 11327.52 نقطة، بتداولات زادت على 6.6 مليارات ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 188 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 330 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 162 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات البلاد، وبحر العرب، والحمادي، والعربي، ودله الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات صدر، وسدكو كابيتال ريت، وزجاج، والشرقية للتنمية، وملاذ للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.60% و 9.98%.

كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وصدر، والجزيرة، وإعمار الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وسبكيم العالمية الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 245.49 نقطة ليقفل عند مستوى 26030.10 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 730 ألف سهم تقاسمتها 4476 صفقة.