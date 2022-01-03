الليرة التركية تتراجع مجدداً.. تهبط 5% مع استمرار المخاوف

تراجعت الليرة التركية 5%، اليوم الاثنين، بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاماً مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية.

ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار، بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار.

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وانصب اهتمام السوق على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر/ كانون الأول المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم بعد أن أظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في إسطنبول 9.65% على أساس شهري في ديسمبر/ كانون الأول ليبلغ المعدل السنوي 34.18%.

وتراجعت الليرة، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل عملات الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت نحو 80% مقابل الدولار على مدار العام، منها 19% في الأسبوع الماضي وحده.

وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع قبل الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.