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فرنسا تعزز مساعداتها المالية للشركات المتضررة من الجائحة

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وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي bruno lemaire
وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي Bruno Lemaire
اقتصاد فرنسا

فرنسا تعزز مساعداتها المالية للشركات المتضررة من الجائحة

ستنفق حوالي 100 مليون يورو

دبي - العربية.نت

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قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الاثنين، إن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19.

وذكر أن المساعدات ستشمل تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها، مشيرا إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كوفيد-19.

وقال: "سنكون دائما متاحين لتقديم الدعم"، وفق ما نقلته "رويترز".

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