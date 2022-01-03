فرنسا تعزز مساعداتها المالية للشركات المتضررة من الجائحة

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الاثنين، إن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19.

وذكر أن المساعدات ستشمل تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها، مشيرا إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كوفيد-19.

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وقال: "سنكون دائما متاحين لتقديم الدعم"، وفق ما نقلته "رويترز".