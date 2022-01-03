قناة السويس تتوقع زيادة الإيرادات.. وحوافز للسفن الصديقة للبيئة

كشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، لوسائل إعلام أن القناة تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة.

نقلت صحيفة الوطن عن قوله إن القناة تعتزم تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة، كما توقع خلال مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري أنه يتوقع ارتفاع إيرادات القناة خلال أول ستة أشهر من العام الجاري.

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كانت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021، سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

ذكر رئيس الهيئة في بيان أمس، أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.