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فرنسا: لا يوجد خطر من شلل الاقتصاد جراء أوميكرون

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اقتصاد فرنسا

فرنسا: لا يوجد خطر من شلل الاقتصاد جراء أوميكرون

باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لتعزيز دعم الشركات المتضررة

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، أنه على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في البلاد إلا أنه لا توجد مخاطر من شلل الاقتصاد نتيجة لذلك.

و شدد الوزير على التزامه بتوقعات نمو الناتج القومي الإجمالي عند 4% هذا العام.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه فرنسا عن إصابة 12 شخصا بمتحور جديد من كورونا اليوم.

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وذكر لومير أمس الاثنين، أن باريس ستنفق حوالي 100 مليون يورو لتعزيز المساعدات المالية المقدمة للشركات المتضررة من جائحة كوفيد-19.

وأفاد الوزير بأن المساعدات ستشمل تخفيف المتطلبات اللازم توفرها لدى الشركات الراغبة في الحصول على دعم من الدولة لتعويض خسائرها، مشيرا إلى أن جميع الشركات في قطاع السياحة على وجه الخصوص سيحق لها الحصول على إعانات لتغطية التكاليف المرتبطة بقيود كوفيد-19.

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