الصين تسحب كمية كبيرة من السيولة بالسوق

ضخ البنك المركزي الصيني 10 مليارات يوان، ما يعادل مليارا ونصفا في النظام المصرفي عبر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام.

هذا يقارن مع قروض بـ 110 مليارات يوان من القروض التي تستحق اليوم، أي أنه سحب 100 مليار يوان من السيولة.

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وعلى مدار الأسبوع ، سحب المركزي الصيني 660 مليار يوان على أساس صافي، وهو أكبر سحب نقدي أسبوعي منذ أوائل نوفمبر.

يُشار إلى أن الأسواق تتوقع أن يقوم المركزي بتجديد نقص السيولة مرة أخرى قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تصادف الفترة ما بين 31 يناير إلى 6 فبراير من هذا العام ، على الرغم من استمرار انقسام المستثمرين حول ما إذا كان المزيد من التيسير النقدي وشيكا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.