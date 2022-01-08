السعودية.. 16 ألف منشأة مستفيدة من برنامج "منشأتي 360"

أعلنت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية "منشآت" أن 16011 منشأة مستفيدة من برنامج "منشأتي 360"، الذي يوفر حلولا لتحديات القطاع، وذلك من خلال معرفة الأداء التشغيلي وتحليل الأعمال ومعرفة الأداء المالي.

أطلقت الهيئة البرنامج لقياس أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق قياس الأداء الذاتي والشامل، بهدف معرفة نقاط القوة والتحدي لديها وتنمية قدراتها ومساعدتها في جذب المستثمرين من خلال تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات المالية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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يقدم البرنامج من خلال قياس الأداء الذاتي، تقريرا يوضح نقاط التحدي لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم على رفع مستوى أداء المنشأة ومعالجة نقاط التحدي، فيما يعمل قياس الأداء الشامل على تقييم وتحليل القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبناء على مخرجات التقييم تحصل المنشأة على تقرير شامل من "منشآت"، وعرض أهم البرامج والمبادرات والحلول التمويلية التي تقدمها "منشآت" والجهات الداعمة.

يمكن برنامج "منشأتي 360" المنشآت الصغيرة والمتوسطة من معرفة تحديات وصعوبات القطاع بشكل دقيق للعمل على توفير الحلول المناسبة لها، وعرض حزمة من المميزات والتسهيلات بما يتناسب مع أداء المنشآت، إضافة إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة.

يعمل برنامج منشأتي 360 على توفير تقييم مجاني شامل لمعلومات المنشأة من مصادر موثوقة، كوزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبيان للمعلومات الائتمانية، وأي قوائم مالية مودعة في برنامج "قوائم"، على شكل تقرير يمكن المنشآت من تحسين أدائها.