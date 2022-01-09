.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإمارات .. غداً بدء تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر

  • الخط
مطار دبي مناسبة
مسافرون في مطار دبي
لقاح كورونا

الإمارات .. غداً بدء تطبيق قرار منع المواطنين غير المطعمين من السفر

وزارة الخارجية اشترطت الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدأ غداً تطبيق قرار منع المواطنين الإماراتيين غير المطعمين من السفر إلى الخارج وذلك تماشياً مع رؤية الحكومة في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19 وتعزيز الجهود الوطنية لدى كافة القطاعات، في ظل الوضع الوبائي عالمياً وارتفاع معدل الإصابات الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت وزارة الخارجية في الإمارات أعلنت، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، عن منع السفر لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة غير المطعمين بلقاح كوفيد-19، اعتباراً من 10 يناير الجاري.

كما أكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر، بحسب صحيفة "البيان".

موجة إلغاء الرحلات تتفاقم.. ماذا تفعل شركات الطيران؟ قصص اقتصادية طيران موجة إلغاء الرحلات تتفاقم.. ماذا تفعل شركات الطيران؟

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وتم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة. يأتي ذلك للتأكيد على أولوية الصحة والسلامة لدى القيادة الرشيدة وجهود الدولة الاستباقية لمواجهة أزمة كوفيد-19.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة تغيّر لونها مثل سيارة تغيّر لونها مثل "الحرباء".. جديد BMW في سوق أشعلتها المنافسة
إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته! إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته!
الأكثر قراءة
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد
جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات
بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
قبل أن تذهب
أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية لسقوطها: لن ننسى أو نسامح
أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية لسقوطها: لن ننسى أو نسامح
اكتشف المزيد