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المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9%

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البنك المركزي الإماراتي
البنك المركزي الإماراتي
اقتصاد الإمارات

المركزي الإماراتي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9%

دبي - رويترز

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قال البنك المركزي لدولة الإمارات إنه يتوقع نمو الاقتصاد 4.2 %، في عام 2022 محققا زيادة عن معدل النمو الذي حققه العام الماضي وبلغ 2.1%.

وتعد توقعات البنك المركزي، التي وردت في تقريره ربع السنوي الأخير عن الاقتصاد، أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى نمو اقتصاد الإمارات 3%، هذا العام.

وقال البنك على موقعه الإلكتروني إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي 3.9%، بسبب استمرار الزيادة في الإنفاق العام والتوقعات الإيجابية لنمو الائتمان وزيادة فرص العمل وتحسين معنويات الأعمال وسط معرض إكسبو الدولي في دبي.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي 5%، في 2022 مما يعكس الزيادة المتوقعة في الطلب بعد تطعيم غالبية اقتصادات العالم.

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