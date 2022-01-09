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هذه الدولة ستكون أول من يصدر أدوات تمويل خليجية بـ 2022

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اقتصاد الخليج

هذه الدولة ستكون أول من يصدر أدوات تمويل خليجية بـ 2022

علياء مبيض للعربية: 7 مليارات دولار إصدارات متوقعة في السعودية

دبي - العربية.نت

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توقعت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International علياء مبيض في مقابلة مع "العربية" أن تقل حاجة معظم دول الخليج لطرق أبواب أسواق التمويل الدولية، مرجعة توقعها هذا إلى صعود أسعار النفط.

رجحت مبيض أن تكون سلطنة عمان أولى الدول التي تبدأ بإطلاق أدوات دين للعام الحالي، ثم تأتي البحرين نظرا للحاجات التمويلية فيما تظل الفرصة قائمة لدى بعض الدول ومنها السعودية والإمارات وقطر، لاقتناص فرص التمويل من أسواق السندات والصكوك.

واستعرضت مبيض تقديرات الأرقام المتوقعة للإصدارات الخليجية من أدوات الدين، بقيمة 7 مليارات دولار في السعودية، و5 مليارات دولار للإمارات ورقما مماثلا لدى قطر، و2.5 مليار ريال عمان في سلطنة عمان، وحوالي ملياري دولار للبحرين.

وأشارت إلى أن عمان ستكون من أولى دول الخليج، لطرق أبواب أسواق التمويل في الأسابيع المقبلة مع التحسن الكبير على مستوى تخفيض الميزانية والإصلاحات المالية وزيادة الاحتياطيات في المصرف المركزي العماني من 15 مليار ريال عماني إلى 19.5 مليار ريال عماني في ديسمبر الماضي.

وبشأن إصدارات المؤسسات الخليجية، قالت مبيض إن هذه المؤسسات بحاجة لأن يكون لديها تقييم للأداء المؤسسي، يعزز تصنيفها وبالتالي تلجأ لإصدارات الدين من أجل الحصول على تمويل استثماري.

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