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هيئة الاستثمار الكويتية لا تنوي إنشاء شركات جديدة وطرحها للاكتتاب العام

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الكويت
اقتصاد الكويت

هيئة الاستثمار الكويتية لا تنوي إنشاء شركات جديدة وطرحها للاكتتاب العام

لعدم تحميل الاحتياطي العام للدولة أعباء إضافية من دون مبرر

دبي - العربية.نت

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أكدت مصادر مسؤولة لصحيفة "الأنباء" أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت لا يوجد لديها أي نية في الوقت الراهن لإنشاء شركات جديدة وطرحها للاكتتاب العام في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستوجب ترشيد الإنفاق.

وأضافت أن هذه الخطوة تستهدف عدم تحميل الاحتياطي العام للدولة أعباء إضافية من دون مبرر.

وأشارت المصادر إلى أن التوجه العام للدولة، يتركز على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال التقليل التدريجي لهيمنة الحكومة على الشركات التي تسهم فيها الدولة.

وأوضحت أن الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة والمعدة من قبل "بوسطن غروب" توصي بالتخارج من مساهمات الهيئة تحت مظلة "الاحتياطي العام".

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