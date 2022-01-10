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ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 5.9%

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اقتصاد مصر

ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى 5.9%

مع زيادة أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.4%

القاهرة - خالد حسني

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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 5.9 %، في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي من 5.6 %، في نوفمبر/تشرين الثاني.

وكشف الجهاز، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 6.5% لشهر ديسمبر 2021 مقابل 6% للشهر نفسه من العام السابق. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل نحو 6.2 % لشهر نوفمبر 2021.

وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى (117.8) نقطة لشهر ديسمبر 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 0.2% عن شهر نوفمبر 2021.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.2%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%.

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وأشار إلى أن هذا التراجع جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.7%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.4%، ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.2%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.8%.

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