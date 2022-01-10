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الكويت تحدد نسبة العاملين بمقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50%

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الكويت تحدد نسبة العاملين بمقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50%

مجلس الوزراء دعا القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس الوزراء الكويتي تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز نسبة 50%.

وأسند قرار مجلس الوزراء إلى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود على أن يعمل بالقرار اعتبارا من بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عبر الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء دعا القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.

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وأضاف المزرم أن القرارات شملت التأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا، وكذلك التأكد من قيامهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وبين أن مجلس الوزراء قرر اقتصار عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد وذلك اعتبارا من بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن المجلس قرر كذلك إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50 %، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اعتبارا من بعد غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وقال إن مجلس الوزراء قرر تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا والالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قرر التأكيد على العاملين ومرتادي كل من الصالونات والأندية الصحية بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا.

وبين أن مجلس الوزراء قرر التعميم على كافة الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات عن طريق "الأون لاين"، وفي حال الحاجة إلى التواجد يتم ذلك عبر حجز موعد في (منصة متى) المركزية لإدارة المواعيد الحكومية وذلك في تطبيق سهل أو منصات حجز المواعيد الخاصة في الجهة.

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