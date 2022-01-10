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المركزي المصري يعتزم تقديم سيولة طارئة للبنوك

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المركزي المصري

المركزي المصري يعتزم تقديم سيولة طارئة للبنوك

منح السيولة للبنوك بحد أقصى 180 يوما حال عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك

القاهرة – رويترز

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قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إنه وافق على مجموعة من القواعد التي ستسمح له بتقديم سيولة طارئة للبنوك المحلية.

وأضاف البنك في بيان، أنه سيمنح السيولة للبنوك في حالة عدم قدرتها على توفيرها من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى.

وذكر البنك أن السيولة ستُتاح للبنوك ذات الملاءة المالية فقط ولفترة حدها الأقصى 180 يوما، ويمكن مد التمويل أو جزء منه لفترات أخرى.

وقال المركزي المصري إن سعر العائد للسيولة الطارئة سيتحدد عند سعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة زائد هامش يحدده البنك بحد أدنى 5%.

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