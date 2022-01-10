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باكستان تطلب من صندوق النقد تأجيل اجتماع مراجعة الوضع حتى آخر يناير

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شعار صندوق النقد الدولي. صورة من أرشيف رويترز.
صندوق النقد الدولي
اقتصاد

باكستان تطلب من صندوق النقد تأجيل اجتماع مراجعة الوضع حتى آخر يناير

لمراجعة التوصية بالإفراج عن مليار دولار

إسلام أباد - رويترز

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قالت وزارة المالية الباكستانية اليوم الاثنين إن باكستان طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل اجتماع لمجلس إدارة الصندوق كان يهدف إلى النظر في المراجعة السادسة لباكستان حتى نهاية يناير/كانون الثاني.

وكان من المقرر عقد الاجتماع في 12 يناير كانون/الثاني لمراجعة التوصية بالإفراج عن مليار دولار من برنامج باكستان الذي يستمر ثلاث سنوات ويبلغ حجمه ستة مليارات دولار.

ولكن باكستان لم تستطع حتى الآن إقرار إجراءات التشديد المالي الموصى بها والمرتبطة بإفراج الصندوق عن الأموال.

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وقالت وزارة المالية في بيان "بمجرد اكتمال الإجراءات التشريعية، سيدرسها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي للموافقة عليها" في إشارة إلى ميزانية منتصف العام التي تخفض عددا من الإعفاءات الجمركية وتدخل إجراءات جديدة للإيرادات.

وتم طرح التشريع على البرلمان أواخر الشهر الماضي لكنه واجه مقاومة شرسة من المعارضة وسط ارتفاع التضخم وتزايد عجز الحساب الجاري.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها واثقة من أنها ستقر الميزانية في وقت لاحق هذا الشهر.

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