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مدينة عربية تبدأ اليوم منع دخول غير المطعمين ضد كورونا للمقار الحكومية

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لقاح كورونا
اقتصاد الإمارات

مدينة عربية تبدأ اليوم منع دخول غير المطعمين ضد كورونا للمقار الحكومية

يُستثنى من الإجراء من لديه عذر طبي معتمد

دبي - العربية.نت

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تبدأ جميع الجهات الحكومية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، من اليوم الاثنين 10 يناير منع دخول غير المطعّمين بلقاحات "كوفيد" وغير الحاصلين على الجرعة الداعمة إلى مقارّ العمل، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على الصحة العامة.

واشترطت دائرة الإسناد الحكومي، بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات، الحصول على اللقاح والجرعة الداعمة لدخول مقار العمل، للفئات المعنية وفق ما تُقرّره الجهات الصحية المختصة.

ويسري القرار على جميع الجهات الحكومية في الإمارة، ويُستثنى من الإجراء من لديه عذر طبي معتمد.

ويستمر العمل بالإجراءات المعتمدة سابقاً، ومنها إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) كلّ 7 أيام لجميع الموظفين والعاملين، وعمال عقود الخدمات والتعهيد، وبالنسبة للزائرين والمتعاملين والعاملين المؤقتين فينبغي إبراز نتيجة سلبية لم يمضِ على تسلّمها أكثر من 48 ساعة، وفقا لجريدة الخليج.

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