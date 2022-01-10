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مصر تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

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اقتصاد مصر

مصر تغلق ميناءي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

بيان: الإغلاق حرصاً على الأفراد والممتلكات

الإسكندرية - رويترز

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أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة المطلين على البحر المتوسط في شمال مصر اليوم الاثنين وقف حركة الملاحة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان صحفي "نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية وارتفاع في الأمواج وسرعة الرياح وحرصا على الأفراد والممتلكات فقد تم غلق بوغاز الهيئة العامة لميناءي الإسكندرية والدخيلة ولحين تحسن الأحوال الجوية".

والميناءان من بين الأكبر في مصر، وتصل القدرة القصوى لمناولة الحاويات في كل منهما إلى مليون حاوية مكافئة.

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