الرياض تستضيف مؤتمر التعدين الدولي بمشاركة 100 دولة

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الذي يعد الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا.

ويناقش المؤتمر واقع ومستقبل التعدين في المنطقة والعالم. ويشارك في المؤتمر ألف شخصية من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين.

مادة اعلانية

ويتزامن المؤتمر مع الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء الثروة المعدنية في الدول العربية.

وارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية 10.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

جاء ارتفاع الإنتاج الصناعي على أساس سنوي نتيجة ارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر 10.4% "الوزن القياسي له في هذا المؤشر 74.5%".

ومستوى نشاط التعدين واستغلال المحاجر في تشرين الثاني (نوفمبر) هو الأعلى خلال 19 شهرا أي منذ أن بلغ 147.2 نقطة في نيسان (أبريل) من 2020، عندما رفعت السعودية إنتاج النفط لمستوى قياسي أعلى من 12 مليون برميل يوميا.