من السعودية.. الوزراء العرب يطلقون أول منصة رقمية لقطاع التعدين

انعقد في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، اجتماع تشاوري للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية قبل يوم من انطلاق مؤتمر التعدين الدولي المؤتمر هو الأول من نوعه حول قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا.

وشهد الاجتماع إطلاق أول منصة رقمية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية للدول العربية.

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واتفق ووزراء التعدين والثروة المعدنية العرب، على إطلاق منصة خاصة، وستكون عبارة عن قاعدة بيانات تكون خاصة بالمصنعين ومقدمي التعدين، حتي يسهل على الجميع الاستفادة في كافة الدول العربية.

وجاء إطلاق المنصة بموافقة 21 دولة عربية شاركت في الاجتماع التشاوري.

وتنظم وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، مؤتمر التعدين الدولي الذي يجمع ألفي مشارك من أكثر من 100 دولة في دورته الأولى.

ويجمع الحكومات والمستثمرين والمستكشفين وشركات التعدين، ويربط صانعي السياسة بالمستثمرين وقادة الأعمال.

ويهدف المؤتمر لتعزيز إنشاء وتطوير مناطق التعدين في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

يسلط الضوء على الابتكارات التي ستدعم التعدين في المستقبل، كما يهدف لتفعيل الشراكات عبر سلاسل القيمة المتكاملة.