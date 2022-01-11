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بيير أوليفييه غورينتشا المستشار الاقتصادي ومدير البحوث الجديد في صندوق النقد

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شعار صندوق النقد الدولي. صورة من أرشيف رويترز.
صندوق النقد الدولي
صندوق النقد

بيير أوليفييه غورينتشا المستشار الاقتصادي ومدير البحوث الجديد في صندوق النقد

خلفا لـ "غيتا غوبيناث"

دبي - العربية.نت

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عيّن صندوق النقد الدولي، الاقتصادي الفرنسي بيير أوليفييه غورينتشا Pierre-Olivier Gourinchas في منصب المستشار الاقتصادي ومدير البحوث في الصندوق خلفا لـ غيتا غوبيناث Gita Gopinath التي ستتولى منصب النائبة الأولى الجديدة لمديرة الصندوق.

وقال الصندوق إن غورينتشا الذي انضم إلى جامعة UC-Berkeley في عام 2003 وشغل مناصب اقتصادية سابقة في جامعتيPrinceton وStanford سيعمل بدوام جزئي ابتداء من 24 يناير ليتولى المنصب بدوام كامل في الأول من أبريل.

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