التوقعات تتزايد برفع الفائدة الأميركية 4 مرات

قال الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، إن الاحتياطي الفدرالي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أربع مرات هذا العام في ظل معدلات التضخم المرتفعة.

وأكد ديمون أن الاقتصاد الأميركي قادر على استيعاب رفع الفائدة 4 مرات هذا العام بكل سهولة وسط ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية، ومدفوعات الديون، وزيادة قيمة المساكن.

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وحذر ديمون، من التقلبات التي قد تعاني منها الأسواق، وسط رفع الفائدة بغض النظر عن الكيفية التي سيسير بها الاقتصاد.

وكان بنك غولدمان ساكس توقع أن يقوم الفدرالي برفع الفائدة أربع مرات هذا العام، بنهاية كل ربع.