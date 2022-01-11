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عجز ميزانية تونس ينخفض 7.2% في 2021 إلى 3.6 مليار دولار

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تونس
اقتصاد تونس

عجز ميزانية تونس ينخفض 7.2% في 2021 إلى 3.6 مليار دولار

حجم العجز يمثل 8.3% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي

دبي - العربية.نت

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أعلن البنك المركزي التونسي، تراجع عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 7.2% ليصل إلى 10.4 مليار دينار (3.62 مليار دولار) في 2021، بما يعادل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

وكان عجز ميزانية تونس سجل 11.2 مليار دينار في العام 2020.

وقدمت الحكومة التونسية نهاية ديسمبر الماضي، ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو 6.8 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.

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وتبلغ الميزانية 57.2 مليار دينار، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بعام 2021.

ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8.5 مليار دينار وهو ما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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