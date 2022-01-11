عجز ميزانية تونس ينخفض 7.2% في 2021 إلى 3.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي التونسي، تراجع عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 7.2% ليصل إلى 10.4 مليار دينار (3.62 مليار دولار) في 2021، بما يعادل 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية.

وكان عجز ميزانية تونس سجل 11.2 مليار دينار في العام 2020.

مادة اعلانية

وقدمت الحكومة التونسية نهاية ديسمبر الماضي، ميزانية عام 2022 التي تتوقع اقتراض نحو 6.8 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرر بشدة من الأزمة السياسية ووباء كوفيد-19.

وتبلغ الميزانية 57.2 مليار دينار، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بعام 2021.

ويصل عجز الميزانية المتوقع لعام 2022 إلى 8.5 مليار دينار وهو ما يمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.