مبيعات التجزئة البريطانية تقفز 4.6% في ديسمبر مقارنة بـ 2019

قفزت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر ديسمبر الماضي وسط إقبال المستهلكين على شراء السلع خلال فترة الأعياد، بما في ذلك الملابس والمجوهرات، رغم تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن إجمالي المبيعات نما بنسبة 4.6٪ الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر 2019.

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كما أظهر تقرير منفصل من باركليز كارد الذي يمثل نصف مشتريات الائتمان والخصم في بريطانيا أن الإنفاق الاستهلاكي نما بنسبة 12.2٪ الشهر الماضي مقارنة مع الإنفاق قبل عامين مدفوعًا بالمبيعات في السوبرماركت ومحطات الوقود.