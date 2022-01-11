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"تي سي آي سنمار" للعربية: 1.5 استثماراتنا في مصر

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اقتصاد

"تي سي آي سنمار" للعربية: 1.5 استثماراتنا في مصر

الشركة الهندية تعمل على مشروع محطتين للطاقة بـ 400 مليون دولار

دبي - العربية.نت

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قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة "تي سي آي سنمار" للكيماويات "ف ي سوندر" بمقابلة مع "العربية" إن جميع استثمارات الشركة في مصر يبلغ 1.5 مليار دولار.

وكشف عن وجود خطط لاستثمار 400 مليون دولار في بناء محطتين للطاقة في مصر، وإنشاء محطة شحن.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تعد أكبر استثمار هندي في مصر، معربا عن تطلعه لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، التي تشهد نموا كبيرا للصناعة.

وأشار إلى النمو وارتفاع الطلب في كل من السوق المحلية والعالمية، معتبرا أن تأثير ارتفاع الأسعار العالمية كان محدوداً للغاية لأننا نتلقى دعماً لوجستياً قوياً من المجموعة الأم في الهند.

واستعرض خطط الشركة في إنشاء محطة شحن وتفريغ لخام الايثانول، وبدأنا الاتفاقات مع الحكومة في هذا الشأن.

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