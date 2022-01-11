 قطر تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 1.6% و2.9% في 2022

توقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر (2021-2023)، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 1.5% و2.3% في عام 2021 بمتوسط مرجح عند 1.9%.

وذكر جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو في العام 2022 إلى نطاق يتراوح بين 1.6% و2.9%، ثم سيستقر بين 0.7% و1.8% في العام المقبل.

مادة اعلانية

وحسب التقرير، فإن النتائج الأولية لتوقعات الاقتصاد غير النفطي تشير إلى عدة سيناريوهات بنمو يتراوح بين 3% و3.9% في عام 2021، و 2.8% و4.7% في عام 2022.

تستند هذه التوقعات إلى ازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، ثم سينحسر نمو الاقتصاد غير النفطي في عام 2023 إلى بين 1.3% و2.9%.