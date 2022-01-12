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الرئيس التنفيذي لباريك غولد: الطلب على المعادن سيظل قوياً

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رئيس باريك غولد
الرئيس التنفيذي لشركة باريك غولد، مارك بريستو
اقتصاد

الرئيس التنفيذي لباريك غولد: الطلب على المعادن سيظل قوياً

محذراً من أن النحاس سيواجه قيوداً على الإمدادات

الرياض - رويترز

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قال الرئيس التنفيذي لشركة باريك غولد، مارك بريستو، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع طلبا قويا على المعادن في الأجل الطويل لكنه حذر من أن النحاس سيواجه قيودا على الإمدادات.

وأضاف مارك بريستو في منتدى للتعدين في الرياض ردا على سؤال عما إذا كانت السلع الأولية في مرحلة نمو مستمرة "أعتقد أننا نشهد طلبا قويا طويل الأمد على المعادن".

وافتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

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وقال الوزير: "لقد أصبح تحدي تلبية تنامي الطلب العالمي على المعادن واضحًا نتيجة التوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، وطموحات الطاقة النظيفة والكربون الصفري، وتهدف السعودية من خلال مؤتمر التعدين الدولي الذي ينطلق تحت عنوان "مستقبل المعادن" إلى الإسهام في الاستجابة لاحتياجات قطاع التعدين المستقبلية من خلال جمع أصحاب المصلحة المتعددين، من حكومات، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، ومقدمي خدمات، ومُصنعين، وتوفير منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق مستقبلية، تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا.

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