الصين.. أرقام التضخم الضعيفة تعطي المجال لمزيد من التحفيز

أظهرت الأرقام الرسمية تراجع معدل التضخم في البلاد في ديسمبر وذلك بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وتكلفة المنتجات. تراجع معدل التضخم إلى 1.5% هبوطا من 2.3% في نوفمبر الماضي.

كذلك ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأقل من التوقعات في ديسمبر ليتجاوز 10% بقليل، الأمر الذي يعطي المركزي الصيني مجالا أكبر للمزيد من إجراءات التحفيز وخفض الفائدة لدعم الاقتصاد.

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خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين محذرا من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكورونا هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية.

من جانب آخر توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي بشكل ملحوظ إلى 4.1% في 2022 من 5.5% العام الماضي ليواصل الهبوط إلى 3.2% العام المقبل مع تبدد الزيادة المتواضعة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة.