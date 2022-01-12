.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين.. أرقام التضخم الضعيفة تعطي المجال لمزيد من التحفيز

  • الخط
فيروس كورونا اقتصاد الصين مناسبة
اقتصاد الصين يشهد تراجعا في حدة التضخم
اقتصاد

الصين.. أرقام التضخم الضعيفة تعطي المجال لمزيد من التحفيز

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو في الصين وأميركا ومنطقة اليورو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت الأرقام الرسمية تراجع معدل التضخم في البلاد في ديسمبر وذلك بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وتكلفة المنتجات. تراجع معدل التضخم إلى 1.5% هبوطا من 2.3% في نوفمبر الماضي.

كذلك ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بأقل من التوقعات في ديسمبر ليتجاوز 10% بقليل، الأمر الذي يعطي المركزي الصيني مجالا أكبر للمزيد من إجراءات التحفيز وخفض الفائدة لدعم الاقتصاد.

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين محذرا من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكورونا هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية.

من جانب آخر توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي بشكل ملحوظ إلى 4.1% في 2022 من 5.5% العام الماضي ليواصل الهبوط إلى 3.2% العام المقبل مع تبدد الزيادة المتواضعة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق إنذارا بشأن تيغراي الصحة العالمية تطلق إنذارا بشأن تيغراي
اكتشف المزيد