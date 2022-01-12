الفالح: تحويل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قريباً لمنطقة اقتصادية خاصة

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إنه يتم العمل على تأسيس مراكز تحكيم تجارية في السعودية لدعم بيئة الاستثمار في المملكة.

وأضاف الفالح في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض، أنه تم تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة.

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وأوضح وزير الاستثمار السعودي أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستتحول قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة.

"نحن على وشك الانتهاء من إنشاء منطقة اقتصادية في مدينة جازان على مساحة 25 كيلومترا مربعا مع العديد من مواقع التعدين في جنوب غرب المملكة، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله على مساحة 180 كيلومترا مربعا، وهذا كله سيساعد في سلاسل القيم".

الفالح أشار إلى أن مدينة رابغ ومنشآتها وجهة مهمة للاستثمارات.

وقال "الاستثمارات الجريئة مهمة في الاقتصاد الصناعي، مثل مدينة أوكساجون، التي تمهد للدخول في مرحلة جديدة من الانبعاثات الكربونية الصفرية".

ولفت الفالح إلى أهمية البنى التحتية، حيث سيتم إنشاء طريق الخير الذي يمتد بطول 1400 كيلومتر، والسكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر في المملكة، إضافة إلى أن 8 آلاف كيلومتر من الخطوط الحديدية ستعزز البنية التحتية للنقل، وهذا سيضاف إلى الشبكة الحالية في المملكة المصنفة عالميا الأولى في تواصل شبكة الطرق والعاملين في قطاع التعدين يمكنهم التنقل بمنتهى الراحة والسهولة.