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بريطانيا وعمان توقعان اتفاقية شراكة استثمار سيادية

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اقتصاد عمان
اقتصاد عمان
اقتصاد

بريطانيا وعمان توقعان اتفاقية شراكة استثمار سيادية

البريطانيون شكلوا 50% من الاستثمارات الأجنبية في عمان

دبي - العربية.نت

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اتفقت بريطانيا وسلطنة عمان على العمل معا عن كثب في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، وذلك في أعقاب اجتماع بين سلطان عمان ورئيس الوزراء البريطاني الشهر الماضي.

وتستثمر الشركات البريطانية في عمان منذ أمد بعيد ومثلت نحو 50% من الاستثمارات الأجنبية في السلطنة في السنوات القليلة الماضية، وفق ما أعلنت بريطانيا نقلا عن بيانات المركز الوطني العماني للإحصاء والمعلومات.

وقالت الدولتان إن شراكة استثمارية سيادية، وقعها في لندن أمس الثلاثاء وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون ورئيس جهاز الاستثمار العماني عبد السلام المرشدي، ستقود الاستثمارات الاستراتيجية المشتركة.

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ولبريطانيا روابط استراتيجية وعسكرية وثيقة مع دول بمنطقة الخليج وتستهدف إبرام اتفاقات تجارية في المنطقة في أعقاب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك، فيما سجلت سلطنة عُمان انخفاضًا في العجز المقدر من 4.8 مليار ريال قبل اتخاذ الإجراءات ليصل إلى مليار و200 مليون ريال مع نهاية العام الحالي أي بنسبة 75%، وانخفاض العجز السنوي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 15.5%، عام 2020م إلى 3.8%، في العام الحالي.

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