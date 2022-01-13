ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية 1.2% خلال ديسمبر 2021

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر ديسمبر 2021 بنسبة 1.2% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من شهر نوفمبر 2021، عندما كان 1.1%.

وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%.

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وارتفع قسم النقل متأثراً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لوزنه في المؤشر.

وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.2%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.3% في ديسمبر 2021.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021 استقراراً نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث انخفض 0.1%.