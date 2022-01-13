ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية 1.2% خلال ديسمبر 2021
متأثراً بزيادة أسعار النقل والأغذية والمشروبات
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر ديسمبر 2021 بنسبة 1.2% مقارنة بنظيره من العام الماضي، وهو أعلى من شهر نوفمبر 2021، عندما كان 1.1%.
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 7.2%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%.
وارتفع قسم النقل متأثراً بارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50%، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي نظراً لوزنه في المؤشر.
وجاء ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات متأثراً بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.2%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 6.3% في ديسمبر 2021.
وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2021 استقراراً نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر 2021 حيث انخفض 0.1%.
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