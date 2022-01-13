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الحكومة الأميركية تسجل أصغر عجز بالميزانية في عامين مع انتعاش التوظيف

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تعبيرية
اقتصاد أميركا

الحكومة الأميركية تسجل أصغر عجز بالميزانية في عامين مع انتعاش التوظيف

سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 21 مليار دولار لشهر ديسمبر

دبي - رويترز

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قالت وزارة الخزانة الأربعاء، إن الحكومة الأميركية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 21 مليار دولار لشهر ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو أصغر عجز شهري في حوالي عامين، بفعل قفزة في إيرادات ضرائب الدخل للأفراد مع انتعاش التوظيف.

والعجز المسجل الشهر الماضي منخفض بنسبة 85% عن العجز قبل عام الذي بلغ 144 مليار دولار، والأصغر منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 عندما بلغ 13 مليار دولار، قبل أن تدفع جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وقفزت الإيرادات في ديسمبر كانون/الأول 41 بالمئة إلى مستوى قياسي شهري بلغ 487 مليار دولار، في حين زادت المصروفات 4%، إلى مستوى قياسي عند 508 مليارات دولار.

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وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2022، الذي بدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول، هبط العجز الاتحادي 34 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق إلى 378 مليار دولار مع صعود الإيرادات 31 %، إلى مستوى قياسي بلغ 1.052 تريليون دولار وارتفاع المصروفات 4%، إلى مستوى قياسي عند 1.430 تريليون دولار.

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