الحكومة الأميركية تسجل أصغر عجز بالميزانية في عامين مع انتعاش التوظيف
سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 21 مليار دولار لشهر ديسمبر
قالت وزارة الخزانة الأربعاء، إن الحكومة الأميركية سجلت عجزا في الميزانية بلغ 21 مليار دولار لشهر ديسمبر/كانون الأول 2021، وهو أصغر عجز شهري في حوالي عامين، بفعل قفزة في إيرادات ضرائب الدخل للأفراد مع انتعاش التوظيف.
والعجز المسجل الشهر الماضي منخفض بنسبة 85% عن العجز قبل عام الذي بلغ 144 مليار دولار، والأصغر منذ ديسمبر/كانون الأول 2019 عندما بلغ 13 مليار دولار، قبل أن تدفع جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي إلى الركود.
وقفزت الإيرادات في ديسمبر كانون/الأول 41 بالمئة إلى مستوى قياسي شهري بلغ 487 مليار دولار، في حين زادت المصروفات 4%، إلى مستوى قياسي عند 508 مليارات دولار.
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي 2022، الذي بدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول، هبط العجز الاتحادي 34 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق إلى 378 مليار دولار مع صعود الإيرادات 31 %، إلى مستوى قياسي بلغ 1.052 تريليون دولار وارتفاع المصروفات 4%، إلى مستوى قياسي عند 1.430 تريليون دولار.
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