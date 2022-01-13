الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.. بدء إعلان المستحقين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بإرسال رسائل نصية إلى الدفعة الأولى من المستحقين، لمعاش الضمان الإجتماعي المطور، بعدما فتحت باب التقديم في نوفمبر الماضي، وفقا لما ذكره بعض المستفيدين الذين أشاروا إلى تلقيهم أمس الأربعاء رسائل نصية تفيد بأهليتهم للمعاش.

ويصرف المعاش في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وتعمل الوزارة على توحيد تاريخ الصرف للضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج.

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ونظام الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.

شروط الاستحقاق

وتضع الوزارة 5 شروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، وهي: أن يكون سعودياً مقيماً إقامة دائمة في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية، المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

وتشترط الوزارة أيضا أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالا لكل فرد في الأسرة.

وتتضمن الاشتراطات أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة، وألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة، وألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية، إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً. لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

موعد الصرف والتقديم

وأجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي، لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ استقبال الطلبات من السبت 20 نوفمبر 2021، إذ إن المنصتين ستعملان بالتوازي حتى 23 مايو 2022، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية، كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة، وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ بدراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد في شهر ديسمبر من العام الماضي، على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير الجاري، كما يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وسيتم النظر في الاعتراضات المقدمة بحسب قواعد وإجراءات اللجنة وما يرد إليها من تظلمات.