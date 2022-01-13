شركة برازيلية تؤسس مشروعا مع "الاستثمارات العامة" بـ 350 مليون دولار

قالت شركة بي.آر.إف البرازيلية للصناعات الغذائية اليوم الخميس، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك في سوق الدواجن بالمملكة.

وأضافت " بي.آر.إف" أنها ستملك حصة 70% في المشروع، في حين سيملك الصندوق السعودي الحصة الباقية.

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وذكرت الشركة في إفادة للبورصة، أن الصفقة تشمل استثمار نحو 350 مليون دولار.

وارتفعت أسهم الشركة 3.2% إلى 24.60 ريال برازيلي بعد الإعلان عن توقيع المذكرة.

ومذكرة التفاهم غير ملزمة وتهدف إلى تأسيس شركة لإنتاج وبيع منتجات الدواجن الطازجة والمجمدة والمعالجة.

وتؤكد هذه الخطوة على استراتيجية بي.آر.إف للاحتفاظ بحصة كبيرة مما يسمى بسوق الأطعمة الحلال التي يجري فيها تحضير الأطعمة وفق الضوابط الإسلامية.

والبرازيل أكبر مورد للحوم الحلال في العالم، وتزود الأسواق الإسلامية المربحة حول العالم بالدجاج واللحوم.

والسعودية هي رابع أكبر مستهلك للدجاج البرازيلي حيث تشير بيانات تجارية لمجموعة صناعة اللحوم (إيه.بي.بي.إيه) التي تمثل كبار المنتجين والمصدرين في البرازيل أن المملكة استوردت 353.500 ألف طن عام 2021.

ومع ذلك تنخفض هذه الكمية عن نظيرتها في العام السابق بنسبة 24.4% إذ يحاول السعوديون تقليل الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي من منتجات الدجاج.