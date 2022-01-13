صندوق التنمية الصناعية للعربية: 11 مليار ريال تمويلاً متوقعاً خلال 2022
مقارنة بـ 10 مليارات ريال العام الماضي
قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، إن الصندوق يستهدف منح تمويلات قدرها 11 مليار ريال خلال 2022.
وأضاف في حديثه للعربية أن الصندوق صرف تمويلات قدرها 10 مليارات ريال خلال العام الماضي، 20% منها لمشاريع تعدينية.
وأوضح أن الصندوق تاريخيا يدعم التعدين، لكنه قبل رؤية المملكة 2030 كان يدعم العملية التصنيعية، ومع تحول المملكة وإطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أصبح التعدين جزءا من استراتيجية الصندوق ويمول كل الأنشطة لما بعد الاستكشاف.
وذكر أن المملكة بينت قدرتها في قطاع التعدين، ولديها ثروات بـ 1.3 تريليون دولار 70% منها في أربع معادن، وهذه القدرة التعدينية لم تكن مستغلة لذلك أطلقت المملكة استراتيجية التعدين، لعمل الدراسات الجيولوجية لتقديم المعلومات للمستثمرين في القطاع.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى 170 مليار ريال بحلول 2030، ولهذا تم زيادة رأسمال الصندوق من 40 إلى 105 مليارات ريال لدعم التوسع في القطاع الصناعي، مؤكدا أنه لم يتم رفض أي مشروع تعديني أو صناعي أو لوجستي لعدم توفر السيولة، فالدعم المقدم أعلى من قدرتنا على الصرف.
وتابع: "ما اعتمده الصندوق وصرفه منذ 2016، أكبر من التمويلات الممنوحة خلال الفترة من 1974 إلى 2008، أي أن حجم التمويلات خلال 5 سنوات من انطلاق الرؤية أكثر مما تم في 34 عاما منذ بدء عمل الصندوق".
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