كم يبلغ إنتاج مصر من الذهب؟

يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنوياً، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية.

وتحتضن مصر نحو 270 موقعاً للذهب، منها 120 موقعاً ومنجماً تم استخراج الذهب منها قديماً، ومن بينها منجم السكري الأكبر والأشهر في مصر.

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وكثفت مصر خلال السنوات الأخيرة مزايدات البحث والتنقيب عن الذهب، وتستهدف استثمارات أجنبية مباشرة بـ 375 مليون دولار في قطاع التعدين خلال عامين، وسط توقعات بزيادة الاستثمارات المباشرة لتبلغ مليار دولار عام 2030.

في الوقت ذاته أعلنت عن إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدانا مطلع 2021، وأيضاً كشفت عن بناء أول مصفاة معتمدة للذهب في منطقة مرسى علم.

ويأتي ذلك ضمن خطط وإصلاحات اقتصادية لرفع مساهمة قطاع التعدين في اقتصاد مصر لا سيما أنها لا تتعدى نسبة 0.5% حالياً.

يذكر أن الصين تتصدر دول العالم الأكثر إنتاجاً للذهب، بواقع 368 طنا سنوياً، فيما تحتل روسيا المرتبة الثانية بإجمالي 331 طنا، وثالثاً أستراليا بإنتاج سنوي 327 طنا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بإنتاج 190 طنا، فيما تنتج كندا 170 طنا، تضعها في المرتبة الخامسة عالمياً، وفي المركز السادس تأتي غانا أعلى الدول الإفريقية إنتاجاً للذهب بواقع 138 طنا.