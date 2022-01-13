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وزير سعودي: حماية البيئة من أبرز شروط البنوك لتمويل المشاريع التنموية

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التغير المناخي

وزير سعودي: حماية البيئة من أبرز شروط البنوك لتمويل المشاريع التنموية

الفضلي: العمل على التكيّف مع التغيرات البيئية ومواجهة التحديات المصاحبة له

دبي - العربية.نت

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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أنه تمت إعادة هيكلة منظومة البيئة تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة لتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات البيئة ومواجهة التحديات المصاحبة لها.

وشدد الفضلي في كلمته خلال مؤتمر التعدين الدولي، أنه لا تناقض بين تعزيز الالتزام بالضوابط البيئية والنمو الاقتصادي، حيث أصبحت حماية البيئة من أهم المطالب لجذب الاستثمارات كما باتت من أبرز شروط البنوك لتمويل المشاريع التنموية.

وذكر الوزير أنه تم إنشاء صندوق للبيئة في السعودية و5 مراكز بيئية متخصصة لتعزيز الالتزامات البيئية وتنمية الحياة الفطرية والحد من التصحر.

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