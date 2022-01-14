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الجرعة المعززة من هذا اللقاح فعالة بـ 85% ضد أوميكرون

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جونسون أند جونسون
لقاح جونسون أند جونسون
لقاح كورونا

الجرعة المعززة من هذا اللقاح فعالة بـ 85% ضد أوميكرون

وجرعتا من لقاح فايزر توفران حماية أقل

دبي - العربية.نت

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أعلنت صحة جنوب إفريقيا أن الجرعة المعززة من جونسون آند جونسون فعالة بنسبة 85% ضد أوميكرون.

وفي منتصف الشهر الماضي، قالت شركة دسكفري، أكبر شركة تأمين طبي في جنوب إفريقيا، إن الحصول على جرعتين من لقاح شركة فايزر قد يوفر حماية بنسبة 70% من الحاجة إلى رعاية داخل المستشفى بسبب الإصابة بمتغير أوميكرون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث ليمتد، إن الحماية يوفرها اللقاح لفئات عملية مختلفة بجانب من لديهم أمراض مزمنة.

وأضاف أن لقاح فايزر فعال بنسبة 33% ضد متحور أوميكرون، وذلك وفقا للدراسة التي شملت 78 ألف حالة اختبار للقاح كورونا أُجريت في الفترة من 15 نوفمبر إلى 7 ديسمبر في جنوب أفريقيا.

ووجد الباحثون في معهد الأبحاث الصحية في إفريقيا في ديربان بجنوب إفريقيا أن أوميكرون يقلل من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات بمقدار 40 ضعفاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر - بيونتيك، مقارنة بالسلالة المكتشفة في الصين منذ ما يقرب من عامين.

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