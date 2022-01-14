تجارة الصين تفوق التوقعات.. سجلت 94.5 مليار دولار فائضاً الشهر الماضي

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الجمعة، أن صادرات الصين ارتفعت 20.9% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، كما قفزت الواردات 19.5% خلال نفس الفترة.

كان محللون قد توقعوا زيادة الصادرات 20% الشهر الماضي بعدما ارتفعت 22% في نوفمبر/تشرين الثاني، كما توقعوا نمو الواردات 26.3% بعدما ارتفعت 31.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

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وسجلت الصين فائضا تجاريا 94.46 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات في المسح بفائض قدره 74.50 مليار دولار.

كانت الصين قد سجلت فائضا بلغ 71.72 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.