اقتصاد الصين
تجارة الصين تفوق التوقعات.. سجلت 94.5 مليار دولار فائضاً الشهر الماضي
التوقعات كانت تشير لتسجيل فائض بـ 74.5 مليار دولار
أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الجمعة، أن صادرات الصين ارتفعت 20.9% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، كما قفزت الواردات 19.5% خلال نفس الفترة.
كان محللون قد توقعوا زيادة الصادرات 20% الشهر الماضي بعدما ارتفعت 22% في نوفمبر/تشرين الثاني، كما توقعوا نمو الواردات 26.3% بعدما ارتفعت 31.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.
مادة اعلانية
وسجلت الصين فائضا تجاريا 94.46 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات في المسح بفائض قدره 74.50 مليار دولار.
كانت الصين قد سجلت فائضا بلغ 71.72 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.
اقرأ أيضاً
-
تقرير صادم.. 95% من الشركات تواجه ضغوطاً بسبب التضخمالتضخم جاء في المرتبة الثانية بقائمة التهديات الخارجية التي تواجه الأعمال التجارية قصص اقتصادية
-
النفط يواصل الصعود.. برنت يتجاوز 85 دولاراًارتفع خام برنت 0.7% طاقة
-
هل يزحف التضخم الأميركي باقتصاد العالم نحو السيناريو المرعب؟ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 7% خلال العام الماضي قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية