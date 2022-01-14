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تجارة الصين تفوق التوقعات.. سجلت 94.5 مليار دولار فائضاً الشهر الماضي

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تجارة - الصين
تجارة الصين
اقتصاد الصين

تجارة الصين تفوق التوقعات.. سجلت 94.5 مليار دولار فائضاً الشهر الماضي

التوقعات كانت تشير لتسجيل فائض بـ 74.5 مليار دولار

بكين - رويترز

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أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الجمعة، أن صادرات الصين ارتفعت 20.9% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، كما قفزت الواردات 19.5% خلال نفس الفترة.

كان محللون قد توقعوا زيادة الصادرات 20% الشهر الماضي بعدما ارتفعت 22% في نوفمبر/تشرين الثاني، كما توقعوا نمو الواردات 26.3% بعدما ارتفعت 31.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وسجلت الصين فائضا تجاريا 94.46 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة مع توقعات في المسح بفائض قدره 74.50 مليار دولار.

كانت الصين قد سجلت فائضا بلغ 71.72 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني.

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