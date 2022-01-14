اقتصاد اليمن
نادي باريس يوافق على تمديد تعليق ديون اليمن
بسبب الانهيار الاقتصادي في البلاد
قال نادي باريس للمقرضين الدوليين، اليوم الجمعة، إنه وافق على تمديد تعليق ديون اليمن.
وأدت الاضطرابات في اليمن المستمرة منذ ما يقرب من سبع سنوات، إلى دفع البلاد إلى حافة المجاعة مع انهيار الاقتصاد.
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