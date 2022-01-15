الصين والسعودية تتصدران قائمة أكبر الموردين إلى مصر

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الواردات المصرية من أكبر 5 دول، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 2.358 مليار دولار، مقابل نحو 2.227 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.88%.

وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد تصدرت الصين قائمة الموردين إلى مصر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من الصين نحو 904.353 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 999.840 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 95.487 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 9.6%.

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تصدرت الآلات والأجهزة الكهربائية قائمة واردات مصر من الصين، يليها المراجل والآلات والألياف التركيبية.

في المركز الثاني بقائمة الواردات المصرية، حلت السعودية، بعدما بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 527.920 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 308.923 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2020 بزيادة بلغت قيمتها 218.997 مليون دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 70.9%.

في صدارة الواردات المصرية من السعودية جاء الوقود والزيوت المعدنية والألمنيوم ومصنوعاته والمراجل والورق ومصنوعاته.

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية فقد جاءت في المركز الثالث وبلغت قيمة صادراتها إلى مصر نحو 457.730 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 327.594 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بزيادة بلغت قيمتها 130.136 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 39.7%.

احتلت تركيا المركز الرابع في واردات مصر، حيث بلغت الصادرات التركية إلى مصر نحو 234.656 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي. فيما حلت ألمانيا في المركز الخامس بحجم واردات إلى مصر بلغت نحو 233.565 مليون دولار.