استدعاء 3 ملايين سيارة في هذه الدولة خلال العام الماضي

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، سحب رقم قياسي مرتفع يبلغ قرابة 3 ملايين سيارة في كوريا الجنوبية في العام الماضي، لاستبدال الأجزاء المعطوبة وإصلاحات أخرى.

وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة الأراضي، سحبت نحو 2.93 مليون سيارة من إجمالي 2,443 طرازا، أجنبيا ومحليا، في عام 2021، وهو أكبر رقم سنوي منذ طرح نظام السحب لأول مرة في عام 2003.

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وأظهرت البيانات سحب نحو 1.76 مليون وحدة من 71 طرازا محليًا من الإجمالي، والباقي من سيارات أجنبية، نقلاً عن وكالة "يونهاب"، الكورية الجنوبية.

واستحوذت شركة هيونداي موتور، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، على الجزء الأكبر بنحو 937 ألف سيارة، وتلتها الشركة التابعة لها كيا بنحو 602 ألف سيارة.

ومن بين شركات صناعة السيارات الأجنبية، احتلت بي إم دبليو المركز الأول بسحب 565 ألف سيارة، تلتها شركة مرسيدس بنز بنحو 352 ألف وحدة في العام الماضي.

وعزى مراقبو الصناعة الزيادة في السيارات المسحوبة إلى الوتيرة السريعة التي يتم من خلالها إدخال التقنيات الإلكترونية المطورة حديثًا في صناعة السيارات، مما يزيد من احتمال حدوث خلل فني.

وأضاف المراقبون أن وعي المستهلكين المتزايد بالسلامة لعب أيضًا دورًا في زيادة رقم الاستدعاء الإجمالي.