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السودان.. معدل التضخم يتخطى 359% بمستوى قياسي مرتفع

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اقتصاد السودان

السودان.. معدل التضخم يتخطى 359% بمستوى قياسي مرتفع

مؤشر غلاء الأسعار يصعد ارتفاعا من 163.26% في 2020

دبي - العربية.نت

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قال جهاز الإحصاء السوداني، اليوم الأحد، إن معدل التضخم بلغ 359.09% في 2021 ارتفاعا من 163.26% في 2020.

أضاف الجهاز في بيان أن التضخم تباطأ إلى 318.21% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 339.58% في الشهر السابق.

زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، إلى 443.48% في ديسمبر/ كانون الأول، مقارنة مع 428.34% في نوفمبر /تشرين الثاني.

كان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أعلن في وقت سابق هبوط معدل التضخم في البلاد هبط إلى 351% في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 من 366% في سبتمبر/ أيلول.

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حدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

قفزت أسعار البنزين في السودان في 18 نوفمبر الماضي بمقدار 42 جنيها سودانيا إلى 362 جنيها للتر، فيما زادت أسعار الديزل أيضا بنفس المقدار 42 جنيها، لتصل إلى 347 جنيها.

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