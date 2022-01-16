.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توقع نمو الناتج الإجمالي الصيني في الربع الرابع بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف

  • الخط
اقتصاد الصين

توقع نمو الناتج الإجمالي الصيني في الربع الرابع بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف

متأثرا بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات

بكين - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهر استطلاع لرويترز أن من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثرا بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد-19 الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.

وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6%، في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول مقارنة بالعام السابق - وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9%، في الربع الثالث.

ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1%، في الربع الرابع من 0.2%، في الفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر/أيلول.

سرقة شحنات ضخمة من أمازون ويو بي إس وفيدكس.. بطريقة مثيرة! قصص اقتصادية أمازون سرقة شحنات ضخمة من أمازون ويو بي إس وفيدكس.. بطريقة مثيرة!

وبالنسبة لعام 2021 فمن المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد زاد 8.0%، وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال عشر سنوات، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأساس المنخفض الذي تم تحديده في عام 2020، عندما اهتز الاقتصاد بسبب كوفيد-19 وعمليات الإغلاق الصارمة.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب بيانات نشاط ديسمبر/كانون الأول يوم الاثنين.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أيضا تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من هو الإرهابي الذي شكل توقيفه ضربة موجعة للإخوان؟ من هو الإرهابي الذي شكل توقيفه ضربة موجعة للإخوان؟
اكتشف المزيد