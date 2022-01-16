قناة السويس تتوقع انتهاء مشروع التوسعة في يوليو 2023

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، إن من المتوقع الانتهاء من مشروع توسعة أجزاء من قناة السويس بعد عامين من العمل في يوليو/تموز 2023.

وأعلنت الهيئة عن خطط متسارعة لتوسيع قناة ثانية للقناة ولتوسيع قناة موجودة بعد أن جنحت سفينة الحاويات إيفر غيفن، وأغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام العام الماضي.

مادة اعلانية

تستهدف قناة السويس الاستحواذ على 15%؜ من تجارة الطاقة العالمية بحلول العام 2040، مقارنة مع 8% في 2019، وذلك عن طريق تبني سياسات تسويقية مرنة.

وكشف رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، مطلع يناير 2022، عن تسجيل إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.