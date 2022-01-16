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قناة السويس تتوقع إيرادات 7 مليارات دولار في 2022

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اقتصاد مصر

قناة السويس تتوقع إيرادات 7 مليارات دولار في 2022

تستهدف القناة الاستحواذ على 15%؜ من تجارة الطاقة العالمية بحلول 2040

دبي - العربية.نت

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توقع رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن تحقق القناة إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار في 2022. تستهدف القناة الاستحواذ على 15%؜ من تجارة الطاقة العالمية بحلول العام 2040، مقارنة مع 8% في 2019.

أعلنت الهيئة أن الزيادة ستأتي عن طريق تبني سياسات تسويقية مرنة.

كشفت الهيئة عن تسجيل إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام الميلادي 2021، أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار، وأكبر حمولات صافية سنوية 1.27 مليار طن متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.

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وذكر رئيس الهيئة في بيان سابق، أن حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020 بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها 10%.

وأضاف أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 1.27 مليار طن مقابل 1.17 مليار طن خلال عام 2020 بفارق 100 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.5%.

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