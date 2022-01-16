.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وزير بريطاني: مؤشرات مشجعة على رفع القيود الصحية

  • الخط
بريطانيا، لندن، كورونا، (رويترز)
لندن
فيروس كورونا

وزير بريطاني: مؤشرات مشجعة على رفع القيود الصحية

أوليفر دودن: المؤشرات مشجعة ولكننا سننتظر للحصول على معطيات قبل اتخاذ القرار النهائي

لندن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

تحدث وزير الدولة البريطاني، أوليفر دودن، الأحد، عن وجود "مؤشرات مشجعة" قد تفضي إلى رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا في إنجلترا نهاية الشهر الحالي.

وتحدث دودن عن "التأثير السلبي" لهذه القيود "على قطاع الفنادق والمطاعم، والاقتصاد، والمدارس..."، مضيفا بقوله: "أريد أن نتخلص منها إذا أمكن" بحسب "سكاي نيوز الإنجليزية".

وقال "المؤشرات مشجعة ولكننا سننتظر للحصول على معطيات قبل اتخاذ القرار النهائي".

وستتم في 26 كانون الثاني/يناير إعادة النظر بالإجراءات المتخذة الشهر الماضي.

وتقول وسائل إعلام إن تخفيف القيود يصب في إطار استراتيجية رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يسعى إلى البقاء في السلطة بعد فضيحة مرتبطة بإقامة حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة الحجر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب
اكتشف المزيد