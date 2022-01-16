فيروس كورونا
وزير بريطاني: مؤشرات مشجعة على رفع القيود الصحية
أوليفر دودن: المؤشرات مشجعة ولكننا سننتظر للحصول على معطيات قبل اتخاذ القرار النهائي
تحدث وزير الدولة البريطاني، أوليفر دودن، الأحد، عن وجود "مؤشرات مشجعة" قد تفضي إلى رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا في إنجلترا نهاية الشهر الحالي.
وتحدث دودن عن "التأثير السلبي" لهذه القيود "على قطاع الفنادق والمطاعم، والاقتصاد، والمدارس..."، مضيفا بقوله: "أريد أن نتخلص منها إذا أمكن" بحسب "سكاي نيوز الإنجليزية".
مادة اعلانية
وقال "المؤشرات مشجعة ولكننا سننتظر للحصول على معطيات قبل اتخاذ القرار النهائي".
وستتم في 26 كانون الثاني/يناير إعادة النظر بالإجراءات المتخذة الشهر الماضي.
وتقول وسائل إعلام إن تخفيف القيود يصب في إطار استراتيجية رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يسعى إلى البقاء في السلطة بعد فضيحة مرتبطة بإقامة حفلات في داونينغ ستريت خلال فترة الحجر.
اقرأ أيضاً
-
أميركا: مستعدون برد حازم إذا اختارت روسيا غزو أوكرانياتعلن الولايات المتحدة في بداية الأسبوع خطواتها التالية في المواجهة مع روسيا بعد الجمود الملحوظ في نهاية سلسلة محادثات فشلت في نزع فتيل خطر اندلاع نزاع ... العرب والعالم
-
السودان.. معدل التضخم يتخطى 359% بمستوى قياسي مرتفعمؤشر غلاء الأسعار يصعد ارتفاعا من 163.26% في 2020 اقتصاد
-
"جي إف إتش": استثمارات بنية تحتية بـ 3 مليارات دولار تحت إدارة "إنفراكورب""إنفراكورب" ستقوم بإدارة وتحقيق العائد من العقارات شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية