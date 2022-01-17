.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الصين تخفض سعر الفائدة.. وأوميكرون يفاقم المخاطر

  • الخط
اقتصاد الصين

الصين تخفض سعر الفائدة.. وأوميكرون يفاقم المخاطر

ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم يواجه صعوبات

بكين – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سجل الاقتصاد الصيني انتعاشا في 2021 من الركود الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 وذلك بفضل نمو الصادرات لكن وتيرة النمو تباطأت في الربع الأخير من العام بفعل ضعف الاستهلاك وركود سوق العقارات فيما يشير إلى الحاجة لمزيد من السياسات الداعمة.

أوضحت بيانات حكومية أن النمو في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سجل أدنى معدلاته منذ عام ونصف العام وذلك بعد قليل من تحرك البنك المركزي لدعم الاقتصاد بخفض سعر رئيسي للإقراض وذلك للمرة الأولى منذ أوائل 2020.

ويواجه الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، صعوبات بفعل تراجع سريع في قطاع العقارات وانتشار كوفيد-19 على نطاق محدود في أماكن مختلفة الأمر الذي قد يعرقل عمل المصانع وسلاسل الإمداد.

سلطنة عمان توقع اتفاقية مع بي بي لتطوير الهيدروجين الأخضر بحلول 2030 طاقة الطاقة المتجددة سلطنة عمان توقع اتفاقية مع بي بي لتطوير الهيدروجين الأخضر بحلول 2030

ونما الاقتصاد في 2021 بنسبة 8.1% أي أسرع من التوقعات التي أشارت إلى نمو يبلغ 8% ومتجاوزا هدف الحكومة تحقيق نمو يتجاوز 6% والنمو المعدل لعام 2020 وهو 2.2%.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4% في الربع الأخير من العام أي أسرع من المتوقع لكن بأضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020. وكان معدل النمو 4.9% في الربع الثالث.

ودفع قرار البنك المركزي خفض الفائدة بعض المحللين إلى توقع مزيد من خطوات التيسير هذا العام تحسبا لتزايد مخاطر العجز عن سداد الالتزامات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب
اكتشف المزيد