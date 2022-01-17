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الولادات في الصين تسجل أدنى مستوياتها منذ 44 عاماً

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الولادات في الصين تسجل أدنى مستوياتها منذ 44 عاماً

السلطات سمحت للأزواج بإنجاب 3 أطفال منذ العام الماضي

بكين - (أ ف ب)

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انخفض عدد الولادات في الصين العام الماضي إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة الاثنين، على خلفية الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم.

تواجه الدولة الآسيوية أزمة ديموغرافية مع تسارع شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ اقتصادي وأدنى نمو سكاني في البلاد منذ عقود.

بلغ معدل الولادات في أكثر دول العالم تعدادا للسكان 7,52 ولادات لكل ألف شخص في عام 2021، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8,52 في عام 2020.

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ويعد هذا المعدل الأدنى منذ عام 1978 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأ فيه العملاق الآسيوي في نشر تقريره الإحصائي السنوي.

خففت الصين من سياسة تحديد النسل في السنوات الأخيرة سمحت للأزواج بإنجاب طفلين في العام 2016 ثم ثلاثة العام الماضي.

لكن هذه القرارات لم تؤد إلى زيادة كبيرة في المواليد. ويعزف الأزواج عن الانجاب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وخصوصا تعليم الأطفال. في العام 2021، سجلت البلاد 10,62 ملايين ولادة، وفقًا للبيانات الرسمية.

انخفض معدل النمو السكاني إلى 0,34 لكل ألف شخص العام الماضي، بينما بلغ 1,45 في العام 2000.

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