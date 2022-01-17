.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عجز ميزانية الكويت 2.2 مليار دولار في 9 أشهر

  • الخط
اقتصاد الكويت مناسبة
الكويت
اقتصاد الكويت

عجز ميزانية الكويت 2.2 مليار دولار في 9 أشهر

ميزانية البلد تلقت دعما كبيرا من ارتفاع أسعار النفط

الكويت - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين أن الميزانية العامة سجلت عجزا قدره 682.4 مليون دينار (2.26 مليار دولار) في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر/كانون الأول.

أوضحت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

تظهر هذه الأرقام أن ميزانية البلد تلقت دعما كبيرا من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

رئيس الصين يحذر من "عواقب كارثية" لأي مواجهة عالمية العرب والعالم رئيس الصين يحذر من "عواقب كارثية" لأي مواجهة عالمية

تتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي إيرادات قدرها 10.9 مليار دينار وإنفاقا بقيمة ‭‭‭‭‭‭23.05‬‬‬‬‬‬ مليار دينار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان وعجزا قدره ‭‭‭‭‭‭12.1‬‬‬‬‬‬ مليار دينار.

وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي 86.56 دولار الجمعة، طبقا لبيانات مؤسسة البترول الكويتية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تختلف أعراض كورونا من شخص لآخر؟ لماذا تختلف أعراض كورونا من شخص لآخر؟
اكتشف المزيد