عجز ميزانية الكويت 2.2 مليار دولار في 9 أشهر

أظهرت بيانات وزارة المالية الكويتية اليوم الاثنين أن الميزانية العامة سجلت عجزا قدره 682.4 مليون دينار (2.26 مليار دولار) في الأشهر التسعة المنتهية بنهاية ديسمبر/كانون الأول.

أوضحت البيانات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الإيرادات النفطية بلغت 11.5 مليار دينار (38.1 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

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تظهر هذه الأرقام أن ميزانية البلد تلقت دعما كبيرا من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

تتوقع الميزانية التي اقترحتها الحكومة في يناير/كانون الثاني الماضي إيرادات قدرها 10.9 مليار دينار وإنفاقا بقيمة ‭‭‭‭‭‭23.05‬‬‬‬‬‬ مليار دينار للسنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان وعجزا قدره ‭‭‭‭‭‭12.1‬‬‬‬‬‬ مليار دينار.

وتم إعداد مسودة الميزانية على أساس 45 دولارا كمتوسط لسعر برميل النفط ومعدل إنتاج 2.4 مليون برميل يوميا، بينما يحتاج التعادل بين المصروفات والإيرادات إلى سعر قدره 90 دولارا للبرميل.

وبلغ سعر برميل النفط الكويتي 86.56 دولار الجمعة، طبقا لبيانات مؤسسة البترول الكويتية.