مسؤول بالاتحاد الأوروبي للعربية: نتوقع نموا بـ 4% في 2022

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والمالية، يوهانس هان في مقابلة مع "العربية" أن زيارته إلى السعودية شملت مناقشة تعزيز التعاون في المجال المالي والاقتصادي بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وقال هان إن العمل جار لجذب المزيد من الاستثمارات من المنطقة، وتحديدا من السعودية لتمويل صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي المعروف بـ Next Generation EU FUND بقيمة 800 مليار يورو، حيث تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراض نحو 150 مليار يورو سنويا حتى عام 2026.

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وبين أنه سيتم جمع الأموال من خلال الأسواق الرأسمالية من خلال إصدار سندات ثلثها سندات خضراء، موضحا أن السندات ستكون سيادية وقد لا تحمل عائدا مغريا كغيرها من الاستثمارات ولكنها مصدرة من جهة تحمل تصنيفا ائتمانيا AAA ولذلك تعد أصلا آمنا كما ستستخدم الأموال للاستثمار في التحول الأخضر للاتحاد الأوروبي وتطوير الاقتصاد وهذا سيقوي مكانة اليورو كثاني عملة رئيسية على مستوى العالم.

توقع هان نمو اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي بنحو 4% العام الحالي، بعد نموه بـ 5% العام الماضي، مؤكدا أنه متفائل بشأن التعافي الاقتصادي.

وأفاد هان بأن تفاؤله يأتي برغم من تحديات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية حققت العام الماضي نموا بنحو 5%.

كما توقع أن يعود اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى مستويات نمو ما قبل الجائحة، لكن لا نستهدف ذلك فقط وإنما نستهدف تحسين ذلك والاستفادة من كافة الفرص.

وأشار إلى ما شهدته الأسواق خلال الأسابيع الماضية من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية والتي تؤثر على العديد من القطاعات الإنتاجية من بينها قطاع صناعة السيارات.

وأفاد بأن الأسواق تعاني من نقص في أشباه الموصلات وهذا يعيق التعافي لكنني متفائل، و"طبعا نواجه أيضا زيادة في التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي لكنني باختصار متفائل".